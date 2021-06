Vinci un premio se ti muovi: ho. lancia l’iniziativa Più Passi che Giga

Incentivare il movimento e promuovere il benessere fisico: è questo l’obiettivo dell’ultima iniziativa lanciata da ho., l’operatore di telefonia mobile che negli ultimi anni ha letteralmente spopolato, proponendo sempre offerte convenienti e garantendo una qualità del servizio eccellente. L’ultima trovata di ho. si distingue però dalle altre, perché il fine ultimo non è quello di fidelizzare i clienti quanto piuttosto promuoverne in benessere. La nuova iniziativa Più Passi che Giga infatti è un vero e proprio invito a prendersi cura di sé, attraverso il movimento: una passeggiata o una corsa all’aria aperta. Coloro che nell’arco di un mese compieranno un numero di passi superiore a quello dei giga consumati saranno premiati. Scopriamo nel dettaglio come funziona questa bellissima iniziativa.

Più Passi che Giga: come funziona l’iniziativa di ho.

La nuova promozione Più Passi che Giga lanciata da ho. è rivolta a tutti i clienti ma anche a coloro che decidono di passare a questo operatore, che come probabilmente saprete offre delle tariffe particolarmente convenienti, con piani che partono da 6,99 euro al mese. Aderire all’iniziativa è semplicissimo e alla portata di tutti: è infatti sufficiente scaricare l’applicazione Google Fit (sui dispositivi Android) oppure Salute (sui dispositivi iOS) se non è già installata sul proprio smartphone. Fatto questo, basta andare nell’app ho. e cliccare sul link della promo, presente nella schermata principale, quindi autorizzare l’operatore ad accedere ai dati di Google Fit o dell’app Salute. Bastano pochi secondi per completare la registrazione e non occorre fare altro, se non camminare!

Più cammini, più possibilità hai di vincere il premio

Una volta che si ha aderito all’iniziativa non serve fare altro, se non dedicarsi ad una delle attività più salutari e semplici che ci siano ossia camminare. Ogni 1.000 passi compiuti e registrati da Google Fit o dall’app Salute infatti si accumula 1 GigaPasso. Grazie alla sincronizzazione delle applicazioni non ci si deve preoccupare di nulla: basta andare a controllare a fine mese il proprio punteggio per vedere se si ha diritto ad un premio speciale. Se infatti il conteggio dei passi compiuti supera quello dei giga consumati, si vince qualcosa che cambia di volta in volta.

Il premio in palio per il mese di maggio

Nel mese di maggio, ho. ha messo in palio un buono sconto del valore di 10 euro da utilizzare sul sito mi.com per l’acquisto di uno smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 5. Il coupon viene consegnato a tutti i clienti che accumuleranno più passi che giga consumati nell’arco del mese e potrà essere speso dall’1 al 28 giugno.

Più cammini, più aiuti il Pianeta

Non è tutto: per tutto il periodo di validità della promozione, ho. contribuirà in collaborazione con Treedom a piantare nuovi alberi sulla base del numero dei Giga risparmiati dai clienti. Ci sono dunque due validissimi motivi per cui conviene partecipare a questa nuova iniziativa: riscattare il proprio premio e aiutare il Pianeta ripopolando le foreste e incentivando la produzione di ossigeno, in modo da compensare l’anidride carbonica prodotta per il trasporto delle SIM.