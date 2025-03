“Vincere in La Thuile era il mio sogno. Ora tutto il resto è un bonus”

Dopo la sua seconda vittoria Super-G a La Thuile, Federica Brignone ha parlato con i giornalisti alla conferenza stampa, affermando: “È un sogno che si avvera davanti alla mia folla di casa”. Questa vittoria la porta più vicino a ottenere il titolo generale di Coppa del Mondo.

Uno dei miei sogni e gol stagionali era vincere qui a La Thuile. Tutto il resto è un bonus, qualcosa che non era pianificato”, ha detto un Brigno stanco ma felice mentre commentava il suo successo sul pendio di 3 franchi Frank Berthod.

“Questa vittoria racconta la storia del viaggio di un atleta”, ha spiegato Brignone. Oggi c’erano così tanti amici, persone che sono state con me per tutta la vita e che hanno lavorato con me e per noi. Competere in queste gare prima di Sun Valley è stato un ulteriore vantaggio.

Anche la nativa della Valle d’Aosta ha parlato dei suoi sentimenti nella giornata: “Oggi la pendenza era molto meglio di ieri, ed ero più concentrata, con una mente meno stressata. Vincere di fronte ai miei tifosi è incredibile; guidare la Coppa del Mondo in questo modo è davvero speciale. Rispetto a ieri, ho trovato un equilibrio diverso. Ieri ho cercato di fare troppo, superando i limiti, ma non ha funzionato”.

Brignone ha riflettuto su come è riuscita a cambiare il suo approccio dopo aver sentito la pressione di correre a casa il giorno precedente. “Questa mattina mi sentivo vuota, con poca energia. La stagione è stata molto intensa, con molte soste in Italia. Non era solo questione di sciare; l’intero ambiente circostante era difficile da gestire. Ma stamattina ho deciso che dovevo concentrarmi su me stesso, rilassarmi e riposare. All’inizio ero meno agitato di ieri, e avevo migliori sensazioni con il pendio, che era meno appiccicoso oggi. Al traguardo, ho visto quei 5 centesimi di secondo vantaggio e ho pensato che forse non era abbastanza. Ma quando ho visto tutti gli altri scendere, ho capito”.

“Una stagione impegnativa ma incredibile”

Brignone ha riassunto il suo anno: “È stata una stagione impegnativa ma incredibile. Se mi concentro sui numeri, faccio fatica a sciare. Ho preferito vivere gara dopo gara, senza pensare troppo ai punti. Spero di continuare così fino alla fine, mostrando il mio miglior sci”.

Ha raccontato che il suo unico momento difficile è stato a Kranjska Gora: “Mi ero bloccato in gara. Avevo già incasinato due slalom giganti su quattro, ed ero giù. Ma mi sono rimboccato le maniche e ho provato di nuovo”.

Ora, se le ultime gare nella Sun Valley non hanno sorprese, Brignone sarà in grado di celebrare il suo secondo titolo assoluto di Coppa del Mondo. Il primo è stato annunciato a lei con un messaggio e consegnato a casa sua. “Eravamo in un cottage a Ere con Laura Pirovano e gli altri. Gian ci ha scritto: “Tutto è cancellato, la guerra è finita”. È stato un momento tranquillo, forse c’era un po ‘di mancanza di festa sul pendio, ma ci siamo comunque goduti il momento”.

Gol: “Sto perdendo la Coppa di discesa libera, ma la Giant Slalom Cup sarebbe anche fantastica”

Brignone ha anche gli occhi puntati sulle coppe speciali: “Non penso che Lara Gut mi permetta di avere la Super-G Cup; combatterà fino alla fine. C’è anche Alice Robinson, che non ha paura di dargli tutto. Non so cosa aspettarmi dalle pendici che ci aspettano. Mi piacerebbe anche vincere la Downhill Cup, che manca nella mia collezione, ma anche la Giant Slalom Cup sarebbe fantastica”.

Roda: “Il brignone è inimitabile. Come Tomba”

Alla conferenza stampa è stato presente anche il vicepresidente della FIS e il presidente della FISI Flavio Roda: “Quello che ha fatto Federica è inimitabile. È impensabile che un atleta possa mantenere questo livello per così tanto tempo. Ha fatto un ottimo lavoro insieme agli allenatori, con grande convinzione. Solo un atleta di qualità molto alta può ottenere questi risultati. Ha ancora molto tempo davanti a sé per dimostrare il suo valore”.

Parlando delle somiglianze con Alberto Tomba, Roda ha sottolineato: “Hanno in comune determinazione, convinzione e carattere. E anche a loro piace vincere”.