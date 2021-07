Vigile ferito da ramo albero abbattuto da tir, è grave

Un agente della polizia municipale di 30 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Galliera di Genova dopo essere stato travolto ieri da un grosso ramo di in albero staccatosi durante una manovra di un mezzo pesante. È successo in via della Marina nel centro storico di Genova.

Secondo quanto ricostruito l’agente è intervenuto per aiutare l’autista di un mezzo pesante che era rimasto incastrato durante una manovra. Lo stesso, ora denunciato per lesioni stradali colpose, ha accelerato all’improvviso per cause ancora da accertare e ha colpito l’albero facendo cadere il ramo sul vigile.