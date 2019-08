Vietato l’ingresso a calciatore di colore: locale chiude per razzismo

Non fanno entrare l’ex calciatore Pietro Braga: locale chiuso per razzismo dalla questura.

Domenica sera l’ex calciatore Pietro Braga,18 anni, si presenta all’ingresso di un locale, ma viene invitato ad andarsene. “Oggi non facciamo entrare persone di colore”, gli viene spiegato.

Il ragazzo è andato subito a denunciare l’accaudo ai carabinieri. Dopo questa comunicazione, gli addetti alla sicurezza lo avrebbero portato via. Il motivo? In seguito a dei furti nel locale, le persone di colore non sono più le benvenute.

In seguito a questo episodio, il questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha deciso di chiudere il locale per due settimane.