Vietate le sigarette sul Ponte di Bassano

Il Ponte di Bassano del Grappa diventa off limits per i fumatori.

Il Ponte di Bassano del Grappa diventa off limits per i fumatori. Ma non è finita qui. Il divieto è partito dal Comune perché pochi giorni fa i pompieri avevano spento un incendio sul ponte degli Alpini.

Un pericolo molto grave che per una volta è stato evitato, ma che si sarebbe potuto ripresentare in futuro senza gli adeguati provvedimenti.

Il ponte infatti è costruito prevalentemente in legno, estremamente rovinati. Per questi motivi, il Comune ha deliberato che è vietato: “di fumare e di usare petardi e qualsiasi altra cosa che può provocare scintille o fiamme”.

Le multe saranno fino a 500 euro. Il Ponte è stato disegnato dal Palladio e distrutto più volte per motivi bellici. Chiuso a intermittenza, è stato riaperto molto dopo.

Si spera che questa iniziativa preservi il ponte ed eviti future situazioni pericolose.