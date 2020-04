Video messaggio accompagna medici ucraini arrivati in Italia

“Di fronte a questa grande sfida sappiate che non siete soli, ce la faremo insieme, cari italiani”

Lo dice in italiano il ministro dell’Interno dell’Ucraina Arsen Avakov in un video sulla partenza del gruppo di sanitari arrivati in Italia per per rinforzare gli staff dell’azienda ospedaliera Marche Nord, che comprende i poli di Pesaro e Fano. “Cari italiani – dice ancora Avakov – noi ucraini proviamo da sempre un grande affetto verso di voi e la vostra meravigliosa Italia. Ora i nostri cuori sono spezzati e pieni di compassione.