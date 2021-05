Video hard maestra: messa alla prova per ex amico

– Per dodici mesi allenerà una squadra di calcio composta da ragazzini con disagi: si svolgerà così la ‘messa alla prova’ per il giovane che nella primavera del 2018 diffuse delle immagini in atteggiamenti intimi della fidanzata, insegnante un asilo nel Torinese, senza il suo consenso. Il programma è stato presentato oggi al tribunale.

La maestra, dopo la diffusione del materiale, aveva perso il lavoro. Lo scorso 19 febbraio sono state condannate la direttrice dell’istituto (13 mesi) e una mamma (12 mesi).

L’allora fidanzato della giovane, che aveva condiviso le immagini in una chat di amici, ha scelto la ‘messa alla prova’, un procedimento che in caso di esito positivo permette di uscire dal processo senza conseguenze. Ha anche risarcito la parte lesa con una somma di denaro.

“Lui – commenta l’avvocato Alessandro Dimauro, che lo assiste insieme al collega Pasqualino Ciricosta – è pentito del suo gesto. Noi crediamo che il lavoro che svolgerà nei prossimi mesi sia una soluzione adeguata sotto tutti i punti di vista: gli permetterà di crescere come uomo e gli tornerà utile nella vita”.