Video hard girato in una scuola superiore finisce su YouPorn

Il video hard girato nello spogliatoio dell’istituto Bernardi di via Manzoni a Padova finisce su YouPorn.

Un video porno è stato girato nello spogliatoio dell’istituto Bernardi a Padova. All’interno del filmino amatoriale di vedono una ragazza, una studentessa o una sedicente tale, e un uomo che gioca a fare il professore. Il tutto condito con atteggiamenti intimi espliciti tipici della famosa piattaforma porno.

Dopo le riprese il video è finito davvero online. Molti hanno subito notato la location: la palestra della loro scuola. Ovviamente in poco tempo si è sparsa la voce. Alcuni studenti sono anche andati a parlare della questione con il preside dell’istituto, Roberto Turetta.

Quest’ultimo si è subito attivato, denunciando il fatto ai carabinieri. L’identità delle persone nel video non è stata scoperta, dunque non si può ancora parlare di un effettivo rapporto intimo tra un professore e una studentessa. In base alla indagini dei carabinieri, il filmino sarebbe stato girato 7 mesi fa.

Considerando che la palestra viene utilizzata anche da diverse società sportive, non è da escludere che i due protagonisti non siano due studenti, ma due atleti.

I carabinieri sono anche molto vicini a scoprire il nome della persona che ha caricato il video online.