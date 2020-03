Vicenza, ribaltamento autoarticolato

Poco dopo le 10:30 di lunedì 23 marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una rotonda della variante della SP 8 ad Albettone nei pressi del casello autostradale dell’A31 per il rovesciamento di un autoarticolato trasportante mangime.

La squadra dei pompieri arrivata da Lonigo ha messo in sicurezza il mezzo mentre l’autista, rimasto ferito nell’incidente, è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale.

Il carico di mangime, sia quello fuoriuscito che quello rimasto all’interno, è stato aspirato con una apposita attrezzatura e caricato su un altro autoarticolato. Il mezzo incidentato è stato rimosso dal servizio di soccorso stradale.