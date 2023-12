Viaggi: la magia di New York a Natale

Esistono luoghi nel mondo che devono essere visitati almeno una volta nella vita, tra questi figura sicuramente New York. Metropoli dal fascino unico che si veste di un abito rosso meraviglioso durante il periodo natalizio, offrendo ai cittadini di tutto il mondo uno spettacolo di colori e suggestioni indimenticabili.

La bellezza infinita della Grande Mela

Situata nello stato dell’Arkansas questa meravigliosa città affacciata sull’Oceano Atlantico è una meta molto ambita dai turisti di tutto il mondo. Il fascino della metropoli si unisce a un’anima particolarmente rappresentativa dello stile americano. A New York è possibile osservare la magnifica Statua della Libertà in tutta la sua magnificenza, ma anche i memorabili Central Park e Empire State Building.

I turisti italiani amano in particolar modo i musei, a New York possono contare sul Metropolitan Museum oppure sull’American Museum of Natural History, ideali per tutti coloro che vogliono regalarsi una giornata di cultura e spensieratezza. Una città che ha tanto da offrire a chi vuole dare uno sguardo al modello americano e a tutte le sue contraddizioni.

La magia del Natale a New York

Secondo i dati ISTAT ufficiali sempre più persone amano trascorrere il Natale a New York, oltre al trend seguito per la curiosità, molti turisti non vogliono perdersi i famosissimi mercatini di Natale per le strade più celebri. I colori e soprattutto gli addobbi danno vita a un’atmosfera unica che almeno una volta nella vita bisogna assolutamente provare.

Attrazioni più amate oltre i mercatini di Natale?

Luminarie: New York dà vita a un meraviglioso allestimento di luci e coreografie date dalle luminarie. Sembrerà di essere in un immenso albero di Natale in cui bambini e adulti vengono trasportati dalla gioia e dai colori dal centro fino alla periferia.

Piste di pattinaggio: New York è celebre per le sue piste di pattinaggio su ghiaccio nel periodo natalizio. Si potranno portare i bambini su piste non solo al coperto ma anche a Central Park dove una cornice stupenda verde e bianca immergerà i turisti in un’atmosfera da sogno.

Gli avvenimenti a tema: nella Grande Mela è possibile osservare tra la 6th e la 5th Avenue tantissimi spettacoli tradizionali che mostrano la bellezza di questo periodo dell’anno. Queste due strade in particolare rappresentano lo sfarzo e i colori più accesi, mentre tra la 52nd e 53rd Streets è possibile visionare lo Schiaccianoci gigante.

Molti amano anche vivere le sensazioni di altre celebri strade, per avere un quadro più dettagliato, ecco una sintesi veloce dei luoghi di riferimento:

49th e la 50th, sulla 6th: palline di Natale giganti;

al 1271 di Sixth Avenue: treno di giocattoli;

48th e 49th Streets: lampadine di Natale;

sulla 57th: il fiocco di Natale dell’Unicef.

Il cinema come fonte d’ispirazione: tour dedicati a film e serie tv

New York, è risaputo, è una delle location più gettonate per il mondo del cinema e della tv. Tantissimi film e serie Tv sono stati girati in questa città nel periodo natalizio. Dal bellissimo Harry ti presento Sally a Mamma ho perso l’aereo, per non dimenticare i divertentissimi Elf o Ghostbusters II. La città mette a disposizione dei tour per osservare da vicino i luoghi dove sono stati girati, regalando degli scatti sicuramente indimenticabili agli appassionati.

Il viaggio dei sogni per uscire dalla noia

New York rappresenta quella meta che tutti sognano e che sembra irraggiungibile. In realtà negli ultimi anni grazie a tante compagnie aeree è molto semplice prenotare e recarsi in questa città nel periodo di Natale. Un sogno che non è così complicato come lo si racconta.