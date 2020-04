Vettel sempre piu vicino al rinnovo del contratto con la scuderia di maranello

Sebastian Vettel e la Ferrari, un matrimonio destinato ad allungarsi.Il tedesco della Rossa ha fatto capire che per l’allungamento del contratto in scadenza a fine 2020 è solo una questione di tempo: “Ovviamente sono in contatto con Binotto, parliamo di cosa succede – ha spiegato Seb -. Parlo con la squadra, della situazione e di come viene gestita e come potrebbe svilupparsi, ma anche di cosa sarà meglio quando torneremo a gareggiare. Per quanto mi riguarda, dopo la giusta decisione di fermare tutto in Australia, l’azienda ha chiuso. Avremo modo di parlare del contratto prima che riparta la stagione. La mia intenzione è quella di restare in Ferrari, abbiamo chiarito questa cosa ed è solo una questione di tempo”. La stagione, abortita sul nascere poco prima che si accendessero i motori in Australia, è al momento tutta in discussione: “Non so cosa succederà in futuro, dipende da troppe cose – ha detto Vettel -. Ho parlato di questo con Mattia Binotto, con la squadra e con il GPDA (associazione piloti), ma è impossibile prevedere qualcosa. Al momento dobbiamo preservare la salute della nostra gente, della squadra, della F1 e dei tifosi in pista. La stagione potrebbe iniziare quest’anno e finire il prossimo, ci sono molti scenari possibili. Spero si possano disputare più gare possibili, per divertirci e per gareggiare. Poi vedremo a che punto saremo”.

Vettel: “Cosa manca al Mondiale? L’ultimo passo” In Ferrari dal 2015, Sebastian Vettel è ancora a caccia di quel primo titolo con la Rossa che si andrebbe ad aggiungere ai quattro conquistati con la Red Bull: “Cosa è mancato per vincere il Mondiale? Penso che il nostro pacchetto auto-pilota non sia stato ancora abbastanza forte – ha detto Seb -. Ci abbiamo messo passione, lavoro e forza negli ultimi anni. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma ci manca l’ultimo, che è il più importante. E’ quello a cui stiamo lavorando”. Vettel ha poi parlato della situazione surreale di un mese fa in Australia: “Penso che la situazione sia seria – ha detto il tedesco -. Quando eravamo in Australia non avevamo compreso la gravità. Da quel momento abbiamo imparato la lezione. Sono giuste le restrizioni per contenere il virus, anche se la situazione è triste. L’Italia è stata colpita in modo particolare, è stato il primo Paese europeo, ho visto immagini terribili. Dobbiamo avere rispetto per tutti, non solo per gli anziani: bisogna stare a casa e non prendere la situazione con leggerezza, convinti che torneremo a una vita normale”.