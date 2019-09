Vescovi: “Voto 4 al governo gialloverde”

In occasione dell’assemblea di Confindustria Vicenza, durante il dibattito con Luca Zaia, Luciano Vescovi ha parlato del governo gialloverede.

Durante l’assemblea degli imprenditori, il presidente di Confindustria Vicenza Luciano Vescovi ha espresso la sua opinione sul governo del cambiamento.

“Il governo precedente il mio voto è 4, perché non ha rispettato le nostre attese, mentre quello che appena iniziato non può essere giudicato. Senza la Lega al Governo due fondamentali opere per il nostro territorio come la Pedemontana Veneta e Tav probabilmente si sarebbero bloccate.”

Vescovi ha spiegato che: “La nostra proposta è quella di far entrare i giovani nelle nostre aziende con uno stipendio oltre il salario d’ingresso. Io rilancio questa idea intelligente e coraggiosa, credo che valga la pena esplorarla, vorrebbe dire dare un segnale di fiducia verso i ragazzi e le ragazze in gamba di questo Paese e verso il domani di tutti gli italiani.

Non so se si tratti della panacea di tutti i mali. Probabilmente no, non basta, ma sarebbe sicuramente il primo passo di un sentiero nuovo”.

Vedremo solo in futuro se sarà possibile realizzare questo sentiero nuovo.