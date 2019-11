Verona: inauguarata 121a edizione Fieracavalli

Inaugurata la 121a edizione di Fieracavalli a Verona.

Inaugurata a Veronafiere la 121/a edizione di Fieracavalli, il più importante e prestigioso salone equestre internazionali, in programma fino a domenica 10 novembre. E’ la rassegna più longeva nel calendario dell’ente fieristico veronese: la prima edizione risale a marzo 1898.

Nei quattro giorni della manifestazione sono attesi 160 mila visitatori da oltre 60 Paesi. In “vetrina” 2.400 cavalli di 60 razze, 750 aziende del settore da 25 Paesi, buyer in arrivo da 18 nazioni, 35 associazioni allevatoriali e più di 200 eventi in agenda, tra gare sportive, spettacoli e convegni.

“Con questa edizione – ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese – è stato avviato un progetto con uno speciale focus sulla sostenibilità ambientale. Sentiamo questa responsabilità e per questo abbiamo lanciato l’Academy, per un nuovo approccio etico al mondo del cavallo”. La commissione etica varata nel 2014 è presieduta da Nicole Berlusconi.