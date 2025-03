Veroli, lutto per Beatrice Sgroia: fatale caduta nella cava. Funerali oggi a Scifelli

Oggi, alle ore 15:30, presso la chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Scifelli, si celebreranno i funerali di Beatrice Sgroia, la ventottenne di Veroli deceduta in seguito a una caduta in una cava in località “La Bagnara”, nel territorio di Monte San Giovanni Campano. La tragedia si è consumata lunedì mattina, intorno alle 13:00.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane donna si trovava a raccogliere asparagi e, mentre era in videochiamata con un amico, è precipitata nella cava. Proprio l’amico ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente personale medico, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Purtroppo, i soccorsi si sono rivelati vani: la caduta è stata fatale per Beatrice Sgroia, che lascia due figli piccoli.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio nella comunità di Scifelli e nell’intera zona. Numerosi i messaggi di condoglianze giunti alla famiglia.

Beatrice Sgroia aveva prestato servizio civile presso la Pro Loco di Veroli tra il 2021 e il 2022. Il presidente dell’associazione, Gianluca Scaccia, ha espresso il suo dolore e ha ricordato con affetto la giovane, sottolineandone la gentilezza e la dedizione.

Le onoranze funebri sono curate dall’agenzia Arci di Veroli.