Verì ‘criticità, ma impegno è massimo’

“Il governo regionale, con la collaborazione di Dipartimenti, Servizi, Asl e del personale, lavora senza sosta nell’affrontare una battaglia senza precedenti nella storia recente del Paese. Qualche errore sarà stato commesso, non lo neghiamo, perché è una situazione mai vissuta prima, ma accusare tutti di incompetenza è ingiustificato e offensivo, specie se proviene da chi non ha fornito collaborazione in queste settimane, ma si è solo preoccupato di demolire e criticare”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Salute Nicoletta Verì. “Forse chi ci critica non si è accorto che gli ospedali continuano a ricoverare centinaia di persone ogni giorno per patologie diverse dal Covid”. “Ogni giorno abbiamo spiegato perché i tamponi vengono tutti processati con la stessa tempistica e chiarito perché si è scelto di individuare alcuni ospedali Covid e non altri, le ragioni della realizzazione di nuovi Covid hospital; stiamo cercando di risolvere la questione delle indennità aggiuntive del personale sanitario”.