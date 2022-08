Venosa | Operazione antidroga dei Carabinieri: due arresti

Venerdì 12 agosto 2022 – I Carabinieri Radiomobile della Compagnia di Venosa (PZ) hanno arrestato in flagranza di reato un 72enne ed un 41enne, rispettivamente padre e figlio, entrambi del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è maturata nel corso di un servizio di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere i reati nello specifico settore, fenomeno che, tra l’altro, inevitabilmente, costituisce motivo di allarme sociale.

In particolare, i Carabinieri, al termine di una perquisizione domiciliare in un appartamento del centro storico di Venosa in uso ai due, hanno rinvenuto, celati all’interno di alcuni pensili della cucina, 53 grammi di cocaina ed 89 di hashish oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza, nonché 5.800,00 euro di denaro contante, presunto provento dellattività di spaccio.

Entrambi gli arrestati, per i quali vale sempre la presunzione d’innocenza, al termine delle attività di polizia giudiziaria ed alla luce degli elementi raccolti, sono stati associati presso le carceri di Potenza e Melfi.

La droga, il denaro ed il restante materiale rinvenuto sono stati sottoposti sotto sequestro.