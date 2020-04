Venezia- giocatori staff e dirigenti danno l’ok al taglio degli stipendi

Giocatori, staff tecnico e dirigenti del Venezia danno il loro ok al taglio degli stipendi, vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha fermato le competizioni ufficiali. “Venezia FC comunica di aver raggiunto un’intesa con i calciatori, lo staff tecnico della Prima Squadra e i dirigenti del club in merito ai loro compensi per la restante parte della stagione sportiva 2019-2020”, si legge in una nota del club veneto. “L’accordo prevede la rinuncia ai compensi relativi alle mensilità di maggio e giugno 2020 qualora il campionato non riprenda. Qualora invece le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la rinuncia riguarderebbe una sola mensilità”. “Venezia FC ringrazia i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrato in questa situazione”, conclude il comunicato della società lagunare.