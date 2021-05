Vendeva online braccialetti anti Covid,indagato imprenditore

Un imprenditore dell’eporediese è indagato dalla procura di Ivrea per frode in commercio. Avrebbe venduto su internet braccialetti con presunti effetti anti-covid pubblicizzati al prezzo di 649 euro.

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Lea Lamonaca.

A far scattare l’inchiesta un accertamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) che, a dicembre, sempre in merito ai braccialetti, aveva elevato una multa di 25mila euro all’imprenditore per aver sostenuto una pratica commerciale scorretta.

Lo scorso giugno l’Agcm aveva fatto oscurare le pagine di un sito internet attraverso cui l’impresa di Cascinette d’Ivrea vendeva i braccialetti. L’imprenditore era stato segnalato al Ministero della Salute, che aveva avviato un procedimento istruttorio nei confronti dell’impresa individuale. I braccialetti venivano descritti con proprietà in grado di agire contro batteri e virus tramite l’emissione di segnali elettromagnetici opposti a quelli emessi dal Covid-19.

Del caso si era occupata anche la trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene’.