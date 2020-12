Le 105 dosi di vaccino anti covid-19 previste per il “Vax Day” in Basilicata sono state consegnate stamani, alle 8, al direttore generale dell’ospedale “San Carlo” di Potenza.

La somministrazione del vaccino comincerà alle ore 11 quando, a riceverlo per primo, sarà un infermiere dell’emergenza-urgenza.