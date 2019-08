Varese, minaccia passante con una mazza: denunciato

Terrorizzato il passante che da un momento all’altro ha ricevuto minacce da uno sconosciuto munito di mazza da baseball.

Quando si passeggia per il centro della nostra città, non certo una metropoli, non ci si aspetta di imbattersi in sconosciuti che ci minacciano brandendo una mazza da baseball. Eppure è proprio quello che è successo a un cittadini di Gallarate (Varese), che si è recato nella Sala Operativa del Commissariato per segnalare proprio questo episodio. Mentre l’uomo si trovava dentro un parcheggio di viale Milano, angolo via Tognasca, è stato avvicinato da uno sconosciuto munito di mazza da baseball che gli avrebbe rivolto minacce di morte. L’anonimo viene descritto dalla vittima come una persona dalla corporatura robusta, altezza media, con un cappello con visiera e una giacca grigia. Gli avrebbe detto che gli avrebbe spaccato la testa, per poi allontanarsi, senza alcun apparente motivo, poiché tra i due non c’era stata alcuna interazione precedente.

Dopo aver raccolto la segnalazione della vittima, una Squadra Volante del Commissariato si è recata sul posto per verificare. E in effetti gli agenti hanno trovato un uomo che rispondeva alla descrizione fornita loro in precedenze. Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione personale sull’individuo, e lo hanno trovato in possesso proprio di quella mazza da baseball di cui parlava il racconto della vittima. Oltre a quello, hanno trovato anche un coltello a serramanico occultato all’altezza della caviglia destra. Tutti e due gli oggetti potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati e l’uomo è stato identificato presso gli uffici del Commissariato. Infine è stato fermato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.