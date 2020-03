Varcano il confine sloveno per andare a bere.

Lo denuncia il sindaco di Gorizia che ha allertato Dora Gorica.

Lo afferma il sindaco Rodolfo Ziberna. “Mi è stato appena segnalato da diverse persone che, nonostante tutti i divieti, alcuni goriziani saltano gli ostacoli e si recano nei bar in Slovenia”, ha detto il sindaco isontino. “Il più vicino è a trenta metri dal confine, è il bar dell’ex stazione ferroviaria della Transalpina, e in questo momento è stracolmo di goriziani, gomito a gomito per bere. Sono goriziani assolutamente idioti – prosegue Ziberna – se si vogliono far del male che se lo facciano, ma purtroppo così facendo fanno del male anche agli altri.