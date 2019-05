Varata nave Trieste a Castellammare

Trieste, la nave più grande risalente alla seconda guerra mondiale, è stata varata a Castellammare.

La nave più grande del secondo conflitto mondiale, Trieste, è stata varata al porto di Castellammare. Alle operazioni era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’ad di Fincantieri Giuseppe Bono lo ha ringraziato e durante il suo discorso ha detto che: “Sono contento delle parole dette dalla Rsu di Castellammare. Noi stiamo facendo un grande lavoro, che questa location industriale tra le più antiche del Paese, merita profondamente. Ho un ricordo particolare: nel 150esimo anniversario ricordo che contro di me scesero in piazza gli operai di Fincantieri , il governo di allora ebbe l’improvvida idea di mettere un tavolo durante le celebrazioni e non vi dico quali epiteti mi chiamavano.

Io parlai con l’allora ministro e dissi: ok, allora io ho finito il mio compito. E allora proprio gli operai di Castellammare mi fermarono e mi dissero: mica ci abbandonate, adesso? Avete visto?, vi dico ora: non è successo. Salviamo questo paese. Lo merita! È il paese più bello del mondo.”

Si è verificato anche un piccolo contenzioso tra Luigi Di Maio e la folla. Qualcuno infatti gli ha ricordato che: “Lei annuncia 70 milioni nel sabato del silenzio elettorale, ci dice almeno quando?”. “Al più presto”. Ma le persone non accettano questa risposta: “Sì ma quando?”. “Erogati entro il 2019”.