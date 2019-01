Valmontone, incidente su A1: morto un 40enne, 3 feriti

L’uomo di 40 anni è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Umberto I. E’ morto poco dopo in ospedale

Un ultimo dell’anno poco felice per tre auto che ieri, intorno alle 13:30, sono rimaste coinvolte in un incidente sull’autostrada del sole. Lo scontro è avvenuto sull’A1, all’altezza di Valmontone. Le persone rimaste ferite sono state 4, uno dei quali è stato trasportato in eliambulanza in ospedale, ma non ce l’ha fatta. L’uomo, 40 anni di Avellino, è deceduto al Policlinico Umberto I qualche ora dopo. Le altre tre persone non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano e alle pattuglie della polizia stradale di Roma Sud. Il traffico ne ha risentito, con code fino a 4 km.