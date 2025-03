Valle d’Aosta: Campagna di Screening Gratuiti per Prevenire l’Ictus con nuove tecnologie

Parte il 22 marzo da Nus “Prevenzione Insieme!”, una campagna di screening gratuiti promossa da A.L.I.Ce. Valle d’Aosta, con il sostegno della Fondazione Comunitaria, per sensibilizzare sulla prevenzione dell’ictus, principale causa di disabilità e terza causa di morte in Italia.

L’iniziativa prevede sei giornate di screening in diversi comuni valdostani:

Nus, 22 marzo 2025

Issogne, 23 marzo 2025

Arvier, 17 maggio 2025

Gignod, 18 maggio 2025

Aosta, 21 giugno 2025

Quart, 22 giugno 2025

Durante gli screening, i partecipanti potranno effettuare gratuitamente controlli di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e rilevazione di fibrillazione atriale. Verrà valutato il rischio individuale e, in caso di rischio medio/alto, verrà eseguito un ecocolordoppler carotideo. L’ecocolordoppler sarà offerto anche agli over 45 che non lo hanno mai fatto.

“L’80% dei casi di ictus si potrebbe prevenire”, sottolinea Lorella Zani, presidentessa di A.L.I.Ce. Valle d’Aosta, ricordando l’importanza di controllare pressione, colesterolo, glicemia, non fumare, fare attività fisica e seguire una dieta sana.

Le visite saranno condotte gratuitamente da neurologi dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Si prevede di raggiungere circa 50 persone al giorno, per un totale di oltre 600.

I servizi sociali comunali daranno priorità ai cittadini più fragili. La Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta sottolinea l’importanza di questo investimento nella prevenzione e nell’accesso alle cure per tutti.