Valle d’Aosta: Il Consiglio Regionale Avvia Indagini sui Conti della Società – Gruppo CVA

Il Consiglio Regionale della Valle d’Aosta ha approvato una risoluzione per avviare un’indagine conoscitiva sui conti del gruppo CVA (Compagnia Valdostana delle Acque), in seguito a un acceso dibattito in aula. La decisione è stata presa in risposta ai contenuti di una lettera dell’ex presidente di Finaosta, Nicola Rosset, che denunciava presunte pressioni da parte della Giunta regionale, minacce di dimissioni e dubbi sui piani strategici di CVA.

La risoluzione, approvata con 19 voti favorevoli e 16 astensioni, impegna la IV Commissione consiliare ad approfondire diverse aree riguardanti CVA, avvalendosi dell’articolo 24 del Regolamento interno del Consiglio regionale, che disciplina le indagini conoscitive. Due risoluzioni presentate dai gruppi di minoranza sono state invece respinte.

L’indagine mira a esaminare a fondo la situazione finanziaria del gruppo CVA, concentrandosi su: