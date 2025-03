Valle d’Aosta: Gennaio 2025 da Record, Boom di Turisti Stranieri e Strutture Extralberghiere

Gennaio 2025 ha segnato un nuovo traguardo per il turismo in Valle d’Aosta, con un incremento complessivo del 6,5% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare questa crescita sono soprattutto le strutture extralberghiere e l’afflusso di turisti internazionali, con un ruolo di primo piano giocato dai visitatori provenienti dal Regno Unito.

I dati forniti dall’Assessorato regionale al Turismo evidenziano una performance eccezionale, con 145.083 arrivi (+4,4% rispetto al 2024) e ben 489.626 presenze. Rispetto al 2023, l’aumento è ancora più significativo, con un +14% negli arrivi e un +20% nelle presenze. Mentre si registra una lieve flessione nel turismo domestico, il mercato estero continua a crescere esponenzialmente, rappresentando quasi il 47% delle presenze totali, con un incremento del 14,28% negli arrivi e del 16,32% nelle presenze rispetto al 2024.

Il Regno Unito si conferma il principale mercato straniero per la Valle d’Aosta, con un aumento del 15,8% negli arrivi (12.573) e del 25,8% nelle presenze (71.581) rispetto al 2023. Buoni risultati anche per Francia, Svizzera-Liechtenstein, Polonia e Stati Uniti, mentre la Svezia registra un leggero calo negli arrivi ma un incremento nelle presenze.

Nel dettaglio, le strutture alberghiere mostrano una leggera flessione negli arrivi (-1,4%) ma una crescita nelle presenze (+1,6%). Al contrario, le strutture extralberghiere registrano un vero e proprio boom, con un aumento del 25% negli arrivi e un balzo del 24,8% nelle presenze, passando da 96.786 a 120.736 in un solo anno. In particolare, gli alloggi ad uso turistico registrano un’impennata sia per gli italiani (+69,5%) che per gli stranieri (+72,3%), così come le case e appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli agriturismi e gli affittacamere.

Nel settore alberghiero, gli hotel a 3 stelle rimangono i più gettonati, seppur in lieve calo rispetto al 2024, mentre gli alberghi a 5 stelle guadagnano terreno, soprattutto grazie all’aumento della clientela straniera.

A livello territoriale, i comprensori del Cervino e del Monte Bianco si confermano i principali poli di attrazione turistica, seguiti da Aosta. Il Monte Bianco registra un aumento significativo di turisti stranieri (+20,50%), compensando la lieve flessione del turismo domestico. Il Monte Cervino, nonostante un calo dei turisti italiani, beneficia dell’aumento degli stranieri (+11,76%). Aosta e dintorni continuano la loro crescita, grazie soprattutto al boom del turismo straniero (+30,84%). Il Monte Rosa, invece, perde terreno.