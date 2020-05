Valle d’Aosta apre ad attività montagna nella fase 2

La Valle d’Aosta punta sul territorio, più in dettaglio sulla montagna, per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, sta scrivendo il testo dell’ordinanza – che firmerà domani e che sarà valida a partire dal 4 maggio – nella quale si stanno valutando alcune deroghe alle restrizioni ancora in vigore soprattutto per quanto riguarda i professionisti della montagna: dalle guide alpine che chiedono di tornare ad ‘allenarsi’ in alta quota fino ai gestori di strutture agrituristiche per la manutenzione in vista della prossima stagione turistica. Verranno concesse deroghe anche per l’accesso alle seconde case. Resta da capire la risposta che verrà data alla ripresa dell’attività motoria e agli spostamenti all’interno della Regione.