Valle d’ Aosta: dopo un mese si ferma crescita morti in Vda

Dopo un mese di continua crescita si arresta l’aumento del numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d’Aosta

Secondo quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi i decessi nella regione alpina sono sempre 106 (come ieri), 57 uomini e 49 donne tra i 45 e i 100 anni (media di 82 anni).

I contagiati sono 902, tra cui 106 ricoverati in ospedale (17 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 97. Infine sono 2.928 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un’ordinanza per “isolamento domiciliare precauzionale”, sotto sorveglianza medica.