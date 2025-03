Valanga sul Monte Bianco Ferisce Sciatore Professionista Fuoripista

Uno sciatore fuoripista è stato travolto da una valanga sul ghiacciaio del Toula, sotto Punta Helbronner sul Monte Bianco, questa mattina, lunedì 17 marzo. Lo sciatore, di nazionalità australiana, è stato rapidamente estratto dalla neve dai suoi compagni. È stato trasportato in ospedale per il trattamento di lesioni alla gamba.

In un incidente separato, un secondo salvataggio ha avuto luogo ai Canali di Vesses in Val Veny, dove uno sciatore freerider italiano ha subito lesioni multiple a seguito di una caduta durante una discesa. Anche lui è stato trasportato in elicottero in ospedale per le cure.