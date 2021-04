Vaccini: Veneto, 6,8% popolazione ha effettuato il richiamo

– Sono 331.539, pari al 6,8% della popolazione, i cicli vaccinali completati in Veneto, su 1.194.426 di dosi somministrate in totale, pari al 94,4% delle forniture giunte in regione. Il dato emerge dal bollettino vaccinale aggiornato alla mezzanotte.

Ad aver ricevuto le prime dosi sono stati 862.887 cittadini, pari al 17,7% della popolazione. La popolazione over 80 coperta con almeno una dose di vaccino è pari all’84,8%. Ieri sono state effettuate 16.049 iniezioni, di cui 7.671 prime dosi e 8.378 richiami. La media settimanale delle vaccinazioni ogni 10 mila abitanti è di 54,7.