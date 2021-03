Vaccini: Toti, entro 9 aprile 13 mila al giorno in Liguria

“Ho sentito il generale Figliuolo, la Liguria entro l’8-9 aprile deve arrivare a 13 mila vaccini somministrati al giorno, loro devono essere bravi nel trovarli, noi nella capacità di somministrarli, sarà una Pasqua di intenso lavoro”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti a margine di un sopralluogoall’hub vaccinale della Fiera del mare che sarà unaugurato domani.

“L’hub da domani avrà un potenziale di duemila vaccini al giorno ed è in grado di salire fino a 5000 man mano che i vaccini arriveranno in Liguria”, sottolinea il presidente.

“Da martedì mattina inizieranno le vaccinazioni nelle prime 52 farmacie liguri coinvolte nella campagna e un nuovo hub gestito da privati sarà aperto a Genova San Benigno con un potenziale di altri mille vaccini al giorno”, ha detto Toti.

“I contagiati dal virus sono in crescita, soprattutto nel Ponente ligure. Ma la situazione degli ospedali è sotto controllo. Sono certo che accelerando con i vaccini fronteggeremo la diffusione del virus”, conclude il presidente.