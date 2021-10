Vaccini: Johnson invita britannici a fare terza dose

Il premier britannico Boris Johnson è tornato a chiedere ai britannici di fare la terza dose del vaccino anti-Covid. In un video postato su Twitter, il primo ministro ha affermato di voler “sottolineare quanto sia importante fare la dose ‘booster’ contro il Covid, quando viene il vostro turno.

Certo, è vero che quasi ogni adulto di questo paese ha già fatto la doppia dose ed è grazie a questo che siamo riusciti a riprendere le nostre vite. Ma sappiamo anche che la protezione del vaccino diminuisce col tempo, e così le persone che sono più vulnerabili al Covid e hanno avuto la seconda dose più di sei mesi fa ora corrono rischi maggiori. La pandemia non è finita e il pericolo non se n’è andato”.

Johnson ha poi ricordato che il freddo invernale aiuta il virus, e che l’inverno è un momento in cui la Sanità nazionale (Nhs) è comunque sotto stress. “La terza dose è vitale come le altre due – ha concluso – è il solo modo di rafforzare la vostra immunità, proteggere l’Nhs, e salvaguardare voi stessi e la vostrra famiglia”.