Vaccini: in Valle d’Aosta due Open day con Janssen

Sono in fase di organizzazione in Valle d’Aosta due giornate vaccinali con il vaccino Janssen (Johnson&Johnson) previste martedì 29 giugno e martedì 6 luglio, riservate a soggetti di età superiore ai 60 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Lo comunica l’Usl precisando che gli Open day saranno confermati solo se si raggiungerà un numero significativo di adesioni.

Secondo indicazioni del Cts del Ministero della Salute, il completamento del ciclo vaccinale nei soggetti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria avverrà con lo stesso vaccino nei soggetti di età superiore ai 60 anni e con vaccino Pfizer o Moderna in quelli di età inferiore.

Inoltre nelle prossime ore si concluderà l’inserimento nel Portale Vaccini dei nominativi dei cittadini di età 30-39 anni, che riceveranno un sms o una email con la data proposta da confermare sul Portale, ove sarà anche possibile modificare la data dell’appuntamento. Seguiranno le altre fasce di età, fino ai 16 anni compiuti. Infine, l’Usl comunica che è in corso la sostituzione del vaccino Vaxzevria con Moderna per le seconde dosi agli under 60, che saranno effettuate dai medici di famiglia.