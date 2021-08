Vaccini: in Puglia immune quasi il 70% dei 40enni

Sono 5.093.234 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle 17 dal report del Governo nazionale), il 96.5% di quelle consegnate (5.278.775). La Puglia è terza in Italia, dopo Lombardia e Marche, per numero di vaccinazioni rispetto alle dose disponibili.

Guardando il dettaglio delle somministrazioni per fasce di età, si evince che il 94,45% degli over 80 ha completato il ciclo vaccinale, come il 92,29% dei 70-79enni, l’87,87% dei 60-69enni, il 77,37% dei 50-59enni, il 68,23% dei 40-49enni.

Anche il 54,85% dei 30-39enni ha già avuto anche la seconda dose, come il 43,86% dei 20-29enni e il 22,46% dei 12-19enni (il 47,09% degli under 20 ha già ottenuto la prima dose). Per questi ultimi, da lunedì 16 e per tutto il mese di agosto anche in Puglia ci sarà la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione.