Vaccini: in Liguria nuovi open day nel fine settimana

Nuovi open day ad accesso diretto per la vaccinazione anti Covid-19 da venerdì 9 a domenica 11 luglio nelle cinque Asl della Liguria, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione. I cittadini possono andare senza prenotazione per fare la prima dose con Pfizer, ed avere il richiamo 21 giorni dopo.

“Gli open day sono stati un successo – dice il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – con oltre 10mila persone che si sono vaccinate, tra cui molti giovani. Il messaggio è chiaro: il vaccino rappresenta l’unica via di uscita dalla pandemia. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di presentarsi agli open day negli orari indicati, soprattutto per evitare disagi o lunghe attese”.

Gli open day sono così programmati. Asl1: venerdì 9 e sabato 10 al Palabigauda di Camporosso (dalle 8 alle 18); sabato 10 e domenica 11 al Palasalute di Imperia (dalle 8 alle 18). Asl2: giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 al Palacrociere di Savona dalle 9 alle 18 (giovedì 8 anche open night dalle 20 alle 24); giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 a Finale Ligure al Chiostro di Santa Caterina a Finalborgo dalle 9 alle 18. Asl3: sabato 10 dalle 13 alle 18 e domenica 11 dalle 8 alle 13 all’hub Fiera di Genova. Asl 4: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 all’hub di Caperana (Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate) dalle 8 alle 18. Asl 5: sabato 9 e domenica 10 hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 18 (con l’indicazione a prediligere sabato 9 per la fascia di età 12-17 anni)

Intanto buone notizie arrivano dagli ospedali quelli dell’Imperiese e quella della Asl3 di Genova (Villa Scassi, Micone, Gallino e Coletta) sono covid free, con nessun paziente covid ricoverato. A Genova sono ospedali covid free anche l’Evangelico, e il Gaslini, stessa situazione per gli ospedali di Lavagna e Rapallo, nel Tigullio e per quello di Sarzana nello Spezzino Positivo anche l’andamento dell’incidenza media negli ultimi 7 giorni, pari a 4 casi ogni 100 mila abitanti (3 casi a Savona, 6 a Spezia, 5 a Imperia e 4 a Genova).