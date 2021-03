Vaccini: Gimbe, Sardegna sempre ultima per somministrazioni

La Sardegna resta ultima tre le regioni italiane per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. L’isola è ferma al 3,4%, insieme alla Calabria, mentre la media italianasi attesta sul 4,4%).

Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio settimanale che precede la bozza Iss sui numeri della cabina di regia.

Non va meglio neppure la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale, pari al 5,6%: anche in questo caso la Sardegna è ultima in Italia dove, invece, la media delle immunizzazioni è pari al 19,1%. Sono solo il 30,9%, invece, ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione.

Se si va a guardare il report giornaliero sulla piattaforma governativa nelle ultime 24 ore – tra l’aggiornamento delle 6 del mattino di ieri e quello delle 6.01 di questa mattina – in Sardegna sono state somministrate 6.669 dosi, da 182.938 inoculazioni del 24 a 189.607 di oggi con una percentuale complessiva di somministrazioni pari al 74,1% rispetto alle 255.770 dosi consegnate dalla struttura commissariale.