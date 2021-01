Vaccini: da domani al via la seconda fase a Oristano

– Prenderà il via domani, martedì 26 gennaio, la seconda fase della campagna di vaccinazione anti-Covid nella Assl di Oristano. Nella tarda serata di oggi saranno consegnate alla Farmacia ospedaliera di Oristano 546 dosi di vaccino, che verranno somministrate a partire da domani, mentre per venerdì è previsto l’arrivo di altre 216 dosi.

I 762 vaccini forniti questa settimana, come ha spiegato la direttrice del Servizio di Igiene e sanità pubblica (Sisp) Maria Valentina Marras, saranno destinati al personale degli ospedali “San Martino” e “Delogu”, a quello del Sisp, ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo l’ordine stabilito al momento in cui è stata inoculata la prima dose.

Con l’arrivo di nuove fiale si procederà progressivamente con i richiami sul resto dei soggetti già vaccinati. Come di consueto, anche nella seconda fase della campagna anti-Covid, le operazioni saranno a cura di tre team di vaccinatori: il primo composto dagli operatori del Servizio di Igiene pubblica, affiancati da due squadre costituite del personale ospedaliero rispettivamente del “San Martino” e del “Delogu”, che provvederanno alla preparazione delle dosi, alla loro somministrazione e alla registrazione dei dati nell’anagrafe vaccinale.