Vaccini: al ‘drive’ in ambulanza, nuovo servizio a Bologna

Da casa al ‘drive’ della Fiera di Bologna in ambulanza. Parte oggi, con una trentina di somministrazioni, un nuovo servizio per vaccinare i pazienti allettati, persone con gravissime difficoltà motorie che sarebbero candidate esclusivamente alla vaccinazione domiciliare.

“Non ci fermiamo né domeniche né festivi – ha detto Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna -.

Nonostante le difficoltà continuiamo ad unire le forze, mettendo in campo tutte le risorse disponibili affinché giorno dopo giorno il vaccino raggiunga l’intera popolazione. Anche oggi vogliamo essere pronti a fare tutto il possibile e grazie al grande sforzo della rete sanitaria e del sociale possiamo avvicinare il vaccino alle persone più fragili e in difficoltà della nostra comunità”.

Vista la necessità di aumentare le vaccinazioni ai cittadini allettati, ogni domenica sei ambulanze verranno impiegate per prelevare da casa le persone, insieme all’eventuale accompagnatore e trasportarlo in barella al drive-through della Fiera. Qui il personale medico e infermieristico provvederà all’anamnesi e alla somministrazione del vaccino. Dopo aver concluso il tempo di osservazione post vaccinale (15 minuti circa) i soccorritori riporteranno il cittadino a casa, nel proprio letto.

Sono già 3.750 le vaccinazioni a domicilio fatte dai team vaccinali (medico ed infermiere) a Bologna e “stimiamo di aver superato il 50%” ha detto Roberta Toschi dirigente della centrale vaccini territoriale dell’Ausl. Oggi in Fiera le vaccinazioni saranno più di 850 e durante questa settimana la Ausl di Bologna ha fatto in totale 35.190 vaccinazioni, ben oltre la media prevista di 4.500 al giorno.