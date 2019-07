Usciti i nomi degli artisti che parteciperanno al Pollino music festival

Il Pollino music festival torna dal 2 al 4 agosto a San Severino Lucano (Potenza). Ecco i nomi degli artisti.

Dal 1996 si svolge in Basilicata il Pollino music festival, denominato fino al 2001 EtnoPollino. Quest’anno i giorni del Pmf saranno dal 2 al 4 agosto 2019 a San Severino Lucano, in provincia di Potenza, con tanti artisti di rilevanza nazionale e internazionale. Nella serata si apertura, venerdì 2 agosto, si esibiranno nel palco allestito all’interno dell’area campeggio di Mezzana Salice i Bytecore, gli I Hate My Village e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Nella serata successiva sarà il turno dei Mantra Groove Station, dei Coma Cose e dei Popolous. Nella sera conclusiva, invece, si esibiranno i Meteopanik (vincitori del concorso “Musica Senza Etichetta” organizzato dall’Università di Basilicata), Antonio Langone (vincitore dell’ArezzoWave Basilicata 2019) e Franco126.

“Il Pollino Music Festival, oltre gli headliner, include sempre i più talentuosi gruppi musicali regionali e nazionali, prestando particolare attenzione all’importanza di offrire ascolto, spazi e prospettive alle musiche attuali per comprendere, salvaguardare e promuovere le nuove tendenze, le passioni dei più giovani, le diversità culturali”, spiegano gli organizzatori. Negli anni il Pmf ha ospitato artisti del calibro dei Subsonica, Caparezza, Daniele Silvestri, Afterhours, Verdena , Edoardo Bennato, Sud Sound System, Marlene Kuntz, Modena City Ramblers, Inti-Illimani, 99 Posse, Brunori sas, Niccolò Fabi, Levante, Cosmo, Motta, e molti altri.