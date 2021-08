Usa: ospedali Covid in Louisiana si preparano all’arrivo uragano

L’uragano Ida, in arrivo sulla costa della Louisiana questo pomeriggio, fa paura anche agli ospedali Covid dello stato Usa. Il governatore John Bel Edwards ha dichiarato che l’evacuazione dei 2.450 pazienti attualmente ricoverati “non è un’opzione”.

I generatori di tutti gli ospedali, riporta la Cnn, sono stati testati in caso di black out e la Fema, la Protezione civile statunitense, ne ha inviati altri.

“Sarà una vera sfida e probabilmente i nostri ospedali avranno bisogno di aiuto”, ha detto il governatore. “E poi ci saranno probabilmente persone ferite a causa dell’uragano quindi dobbiamo garantire che ci sia posto per loro nelle strutture”, ha sottolineato Edwards