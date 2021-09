I risultati dell’autopsia hanno confermato che i resti rinvenuti domenica nella Bridger-Teton National Forest, in Wyoming, sono quelli di Gabby Petito, la ragazza di 22 anni scomparsa mentre era in viaggio con il fidanzato. Lo ha confermato l’Fbi, spiegando che per i medici legali l’ipotesi più probabile della sua morte è un omicidio.