Usa 2020: Biden verso il record di 80 milioni di voti

Joe Biden si appresta a raggiungere la soglia degli 80 milioni di voti ricevuti durante l’ultima elezione presidenziale negli Usa. Si tratta di un record, così come è da record l’affluenza elettorale, pari al 65% degli aventi diritto, un numero che non si registrava dal 1908.

E devono ancora aggiungersi Stati come la California e New York, i quali non hanno ancora finito di contare tutte le schede elettorali.

Tuttavia anche Donald Trump può vantare un record di voti per un candidato perdente: oltre 73 milioni e mezzo di preferenze.