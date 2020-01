Uragano M5S: Di Maio pronto ad un passo indietro

Uragano in arrivo in casa 5 Stelle: Di Maio è pronto a fare un passo indietro?

Dopo settimane di indiscrezioni, Luigi Di Maio potrebbe annunciare domani il suo passo indietro da capo politico del Movimento.

Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio terremoto a cinque giorni dalle Regionali in Calabria e Emilia Romagna. Secondo quanto si apprende, avrebbe colpito di sorpresa anche alcuni membri di governo pentastellati.

Domani tutti convocati alle 10 tutti a Palazzo Chigi. Si tratterà di dimissioni ‘controllate’ nella direzione di una gestione più collegiale. “Si dimette prima delle regionali. Dicono”, è il commento sibillino di Gianluigi Paragone, senatore espulso a inizio anno e che guida un gruppo di dissidenti anti-Pd. Nadia Aprile, passata al gruppo misto, commenta: “Sono giunta alla determinazione di non poter più continuare a militare nel MoVimento di cui, sebbene condivida ancora i principi ispiratori, non mi è più possibile tollerare i metodi”.

“La maggioranza è solida sia alla Camera che al Senato, non vedo preoccupazioni”, ha ribadito ai cronisti il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Per il dopo Di Maio, eletto a furor di popolo nel 2017, un nome papabile sarebbe Vito Crimi, componente anziano del Comitato di garanzia. Tuttavia nulla è ancora certo. L’unica certezza è che si tratterà di un momento chiave nella storia del Movimento.