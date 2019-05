Uomo scala la Tour Eiffel e minaccia il suicidio

La Tour Eiffel, a Parigi, è stata evacuata a causa di un uomo che ha iniziato ad arrampicarsi a mani nude sulle lastre di ferro per cercare di raggiungere la cima

L’uomo è salito a mani nude, ed è stato fermato in corrispondenza del terzo piano, a 276 metri di altezza. Un gesto che, secondo le Forze dell’ordine, non ha nulla a che fare con moventi terroristici dal momento che, giunto quasi in vetta con la sola forza di braccia e gambe, l’uomo avrebbe minacciato di suicidarsi. Immediato l’intervento degli agenti di Polizia che, in breve, hanno evacuato l’intera area e chiuso il monumento, allo scopo di favorire le operazioni di salvataggio. L’uomo è stato bloccato in corrispondenza del terzo piano della Tour Eiffel, a 276 metri da terra, come riferito dai servizi d’informazione francesi della tv Bfm, sul posto con la loro troupe. La scalata è stata filmata dalle molte persone presenti in quel momento nell’area sottostante alla Torre, prima che fossero evacuati.