Uomo perde la vita nel lago di Fondi

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi

Un incidente in barca quello che ha portato alla morte un uomo di 78 anni in località Barchi, a Terracina.

L’uomo si trovava assieme ad un amico su un’imbarcazione, i due dovevano passare una domenica all’aperto per pescare, ma la giornata si è trasformata in tragedia.

La Polizia sta effettuando le doverose indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, ma da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la barca si sarebbe ribaltata nelle acque del lago di Fondi e mentre l’amico è riuscito a salvarsi, per il 78enne non c’è stato nulla da fare.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, e l’arrivo sul posto di Polizia e Carabinieri.