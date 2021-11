Un uomo di 60 anni è stato ferito ieri sera da un colpo di pistola durante una lite.

A ferirlo il figlio, un ragazzo di 27 anni, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

I fatti si sono svolti ieri sera a Sestri Ponente, in un palazzo in via Molfino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri chiamati dai vicini. I militari hanno fermato il ragazzo poco distante dal luogo dove si sono consumati i fatti. Il ragazzo aveva ancora due caricatori e 100 proiettili.