Uomo di 71 anni denunciato dalla moglie per maltrattamenti

Un uomo di 71 anni è stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti.

A Poggibonsi, in provincia di Siena, una donna anziana ha denunciato il marito di 71 anni per maltrattamenti in famiglia. La donna, dopo anni di soprusi, ha finalmente trovato il coraggio di denunciare l’uomo per l’ha vessata.

La situazione ha casa era cos’ violenta che il figlio della coppia, 45 anni, ha deciso di tagliare ogni rapporto con il padre.

Adesso spetta alla procura di Siena, dopo aver ricevuto l’informativa dai militari, decide cosa fare. La coppia era stata convocata in caserma in seguito ad una segnalazione dei vicini.

Avevano sentito le urla dell’ennesimo violento litigio provenire dalla casa della coppia. L’anziano denunciato è risultato avere il regolare possesso di un fucile da caccia che gli è stato cautelarmente ritirato, come previsto dalle norme vigenti, per prevenire possibili atti inconsulti.

La donna, a sua volta, è stata informata della possibilità di rivolgersi a un “centro antiviolenza” non distante da Poggibonsi, per ogni supporto possibile, viste le prevedibili difficoltà nella convivenza fra i due coniugi, acuite dalla querela presentata dalla vittima.

In seguito alla decisione della procura di Siena, sarà possibile capire cosa accadrà agli anziani.