Uno sparviere come inquilino a Genova

Uno sparviere si è trasformato, suo malgrado, in inquilino di una abitazione a Genova. Il rapace, che era rimasto intrappolato tra la finestra e le imposte di una abitazione a Genova Castelletto, è stato recuperato e liberato dai carabinieri. Il volatile era entrato nello spazio tra la persiana e la finestra da un buco delle imposte. L’apertura però non era sufficiente per permettere all’animale di riprendere il volo. La proprietaria dell’appartamento, quando si è accorta di avere un insolito inquilino, ha chiamato i carabinieri non sapendo come agire davanti al pennuto. Il rapace è stata avvicinato dai militari con le dovute cautele e lo hanno catturato senza causargli danni.

Successivamente, appurato che lo sparviere era in buona salute, è stato portato in una zona isolata sulle alture di Genova e liberato. Lo sparviere è un rapace diurno tutelato dalla convenzione di Washington per le specie minacciate d’estinzione.