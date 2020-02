Università Genova sospende attività

Per prevenire il rischio contagio da coronavirus l’Università di Genova “ha deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività didattica (lezioni e esami) a partire da domani, lunedì 24 febbraio”. Lo annuncia il rettore dell’Ateneo Paolo Comanducci stamani in una nota. “La situazione, sempre più seria, richiede di attuare misure appropriate nell’interesse della comunità accademica e della popolazione ligure – scrive Comanducci – Al fine quindi di contribuire a ridurre gli spostamenti di grandi numeri di soggetti, vista l’ampia area di provenienza e la numerosità degli studenti del nostro Ateneo, abbiamo deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività didattica. Garantendo, nella misura del possibile, che date e scadenze del calendario accademico saranno adeguate di conseguenza. L’ateneo e i suoi spazi rimangono comunque aperti e fruibili, comprese le biblioteche”.

Anche il Polo Marconi, propaggine spezzina dell’università di Genova, ferma lezioni e esami per una settimana, così come deciso dal rettore dell’ateneo genovese Comanducci. Non è esclusa la chiusura delle scuole “Stiamo valutando – ha detto il sindaco di Genova Bucci -, ne parleremo stasera”. “Dovremo trovare un equilibrio – ha detto il governatore Toti – Stiamo predisponendo un’ordinanza regionale condivisa col ministero che preveda elementari precauzioni. Siamo pronti a emanarla stasera e sarà in vigore da domattina”.