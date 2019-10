Una mostra, un convegno e una visita per ricordare Cesare Bazzani

Terni ricorda Cesare Bazzani (1873 – 1939), architetto e ingegnere, autore anche della facciata della basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

“Segni e sogni del Novecento, la figura di Cesare Bazzani a 80 anni dalla scomparsa”, è il titolo di una serie d’iniziative organizzate dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine degli Ingegneri, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Terni, con il Mibact e con ERG. In Bct, nella sede della biblioteca comunale in piazza della Repubblica, in Sala Farini, già dal 14 ottobre e fino al prossimo 28 ottobre, è in corso una mostra documentaria sull’opera di Bazzani.

Lunedì 21 ottobre, alle ore 14, è in programma una visita guidata gratuita alla Centrale di Galleto (realizzata su progetto di Cesare Bazzani), per info e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 0744.549058 oppure scrivere una mail a bctattivita@comune.terni.it. Alle ore 17 nella sala del Caffè Letterario al pian terreno della biblioteca in Piazza della Repubblica è infine in programma un convegno con i saluti dell’amministrazione comunale e della direttrice dell’Archivio di Stato di Terni, Cecilia Furiani. Interverranno poi Marco Struzzi, presidente dell’Ordine degli Architetti; Simone Monotti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri e, come relatori, Danilo Pirro (Cesare Bazzani fra tradizione e modernismo) e Aldo Tarquini (Ipotesi progettuali e trasformazioni delle piazze centrali di Terni da Bazzani fino ad oggi). L’evento sarà coordinato da Franca Nesta, responsabile di Bct.